Critican a Insabi y políticas de AMLO durante reunión plenaria del PRD

El exsecretario de Salud José Narro criticó la implementación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y advirtió de la imposibilidad de su operación universal y gratuita, con 40 mil millones de pesos de presupuesto.

Te recomendamos: Gobernadores del PRI respaldan al Insabi

Qué pasa con el Insabi, la improvisación, el desconocimiento, la inexperiencia, las ocurrencias y la soberbia que se ha mostrado entre algunos funcionarios han generado un grave en el abasto y generar simultáneamente un nuevo organismo. Gratuidad completa para el primero de diciembre en todos los niveles, para todos y todas, para todos padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible, no hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan eso”, dijo José Narro, exsecretario de Salud.

Al participar en la Reunión Plenaria de los Diputados y Senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la Cámara de Diputados, el exsecretario de Salud en la administración pasada defendió al Seguro Popular y dijo que durante el sexenio atendió a más de 900 mil personas, con una inversión de 50 mil millones de pesos que permitió atender 66 enfermedades graves.

En el acto inaugural, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, pidió a los legisladores una mayor coordinación fiscal y dijo que aún analiza que la entidad se adhiera al Insabi.

Mi preocupación es adherirme al nuevo sistema y el siguiente mes tengamos problemas por desabasto de medicamentos, médicos y enfermeras, y el tiempo para que se estabilice el Insabi se va a llevar su tiempo, por eso no he firmado la adhesión al sistema. A mí me costó mucho revivir el niño, no se los voy a dar para que lo dejen enfermo de nuevo”, dijo Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán.