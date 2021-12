¡Inocente Palomita!, tiendas ofrecen innovadores artículos para gastar bromas el 28 de diciembre

Este 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Su origen en los pasajes de la Biblia, que relatan la matanza de niños por parte del Rey Herodes para deshacerse de Jesús de Nazaret, se combinó con la celebración pagana conocida como la Fiesta de los Locos.

Actualmente el día es usado para gastarle bromas a amigos y familiares y algunas de ellas requieren de artículos que se venden en tiendas especializadas.

“Con la broma de préstame algo, préstame dinero o así cualquier cosa y ya después decían inocente palomita que te dejaste engañar sabiendo que en el día de los inocentes no debes de prestar, si era algo muy bonito”, dijo Pedro Ponce.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar!, es el dicho clásico para quien presta dinero o cae en una broma este 28 de Diciembre, Día de los Santos Inocentes.

“Presté dinero, en aquellos tiempos 20 pesos era, en los sesenta. Cuando empezaron a salir unos radiecitos, así de chiquitos de pilas, préstame tu radiecito y dice sí y ya ahí le digo, inocente, él no se acordaba”, refirió Pedro. “A veces llegan y dicen préstame esto y uno que no se acuerda en qué día vive dice pues órale y ya cuando le dicen que inocente palomita ya bailó uno con ese dinerito, un día una persona fíjate que tengo un problema fuerte y no sé que, fueron 300 pesos y ya me dijo que inocente palomita dije hay ya ni modo, cuando dicen inocente palomita ya te bailaron”, señaló José Cerritos.

El Día de los Santos Inocentes tiene sus orígenes en un pasaje Bíblico, la matanza de los niños menores de dos años, nacidos en Belén y ordenada por el Rey Herodes con la finalidad de deshacerse del recién nacido Jesus de Nazaret.

Siglos después, la fecha coincidió con la celebración pagana conocida como La Fiesta de los Locos y así se perpetuó como un día para hacer bromas.

La broma más tradicional para este día, sigue siendo pedir dinero prestado.

“Si me la han hecho con dinero, pues caí, caí porque uno no se da cuenta que día es que es 28 de Diciembre y caí con 50 pesos. Así como que tenían mucha prisa, préstame 50 pesos mira voy a ir a comprar esto, me urge, me urge, bueno tómalos y ya que se los di, inocente palomita que te dejaste engañar pues ya que”, refirió José Luis Alarcón.

Otras bromas comunes, son espantar con ratas o insectos de plástico o bien dar toques, ofrecer chicles de ajo de chile o de pimienta o bien poner cojines de aire en las sillas.

Estos artículos se venden en pequeños locales o al interior de mercados.

“Luego con lo de la pandemia se ha perdido mucho la venta. Es la araña, los animalitos estos de broma, las cacas de plástico, perdido como tal en el día sí pero para los regalos de navidad si. ¿Ahí es dónde la gente busca la broma? Exactamente”, refirió Ana López, propietaria de tienda de regalos Mercado Medellín.

La Maga Isis, lleva más de 50 años en el negocio y recuerda con nostalgia cómo el 28 de diciembre era el mejor día de venta.

“Yo creo que la tradición no se va a perder mientras tengamos salud y estemos bien, nuestras costumbres no se olvidarán nunca. Los de toques y los que saltan resortes los que asustan. Antes eran muy buenos los 28 de diciembre, muy buenos, pasamos dos años que no hubo nada, yo creo que era el mejor, era. Los niños, las personas mayores les gusta hacer su broma, si los niños no están el mundo no se mueve”, enfatizó Maga.

Después de meses cerrados por la pandemia de Covid, los negocios de magia y bromas han comenzado a recuperar clientes.

Actualmente las bromas también se hacen vía redes sociales y a través de mensajes vía celular. Es así como la tradición del Día de los Santos Inocentes, se resiste a desaparecer.

Con información de Elizabeth Mávil

