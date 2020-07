Inmunidad en recuperados de Covid-19 podría durar solo 2 meses, expertos de OMS

Expertos médicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) revelaron este viernes que la inmunidad en pacientes recuperados de Covid-19 podría durar solo 2 meses.

Te recomendamos: AMLO dice que efecto del cubrebocas “no está demostrado”

Van Kerkhove explicó que después de examinar los niveles de anticuerpos de más de 90 pacientes confirmados con Sars-CoV-2, se observó que en las primeras semanas posteriores a la infección, el 60% había desarrollado una respuesta inmune “potente”, pero después de 3 meses, solo el 16.7% mantenía altos los niveles de anticuerpos contra Covid.

En otro estudio, publicado en la revista Nature, investigadores de la Universidad de Medicina de Chongqing en China, analizaron por primera vez la respuesta inmune de personas asintomáticas. El hallazgo sugiere que, de los 37 pacientes estudiados, los anticuerpos caen a niveles indetectables en 40% de los asintomáticos y 13% de los sintomáticos después de 2 ó 3 meses después de haberse contagiado. Por lo que las personas asintomáticas presentan una respuesta más débil que quienes sí desarrollan síntomas.

Expertos que no participaron en estos trabajos estimaron que estos resultados pueden influir en la fabricación de una vacuna pues habría que reforzarla.

Y mientras se precisa el tema de la inmunidad, en México las autoridades de salud piden no bajar la guardia para evitar contagios.

“En el mundo entero todavía no se tiene certeza de que la infección por el virus Sars-CoV-2 causante de covid permita tener inmunidad, no se sabe, entonces no hay que confiarse, no hay que confiarse”, dijo Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el pasado 5 julio.