Inmovilizan ambulancia que trasladaba al exboxeador ‘Pipino’ Cuevas en CDMX

Una ambulancia que realiza traslados interhospitalarios, fue inmovilizada, tras acudir a una emergencia en la colonia Roma, de la Ciudad de México, trasladaba al exboxeador, José “Pipino” Cuevas.

El exboxeador José “Pipino” Cuevas tuvo que realizarse una tomografía urgente, pero no pudo ser trasladado de regreso al hospital donde era atendido, debido a que policías inmovilizaron la ambulancia que le prestó el servicio.

La tarde de este lunes, una ambulancia particular que realiza traslados interhospitalarios, fue inmovilizada en la calle de Frontera 174 colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc.

Según los paramédicos, familiares del exboxeador José “Pipino” Cuevas pidieron el apoyo para llevarlo al estudio especializado urgente.

Después de ingresar al paciente al hospital, el vehículo fue inmovilizado.

“Los oficiales primero me ponen una araña de inmovilizador es un área delimitada del hospital, trajimos un paciente a estudio y lo tenemos que regresar. Después me sale que me va a retirar la araña, pero me va a pasar ahora por placas. Me pide una documentación y le digo: ‘dime qué documentación tengo que mostrar. No pues ustedes ya saben qué me tienes que mostrar, te estoy mencionando que estoy en trámite de todo, mientras estemos en trámite me tienes que revisar y dejarnos ir’.Ahorita me dice que me va a pasar al corralón”, dijo el paramédico Aurelio Cid.