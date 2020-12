INM prevé menor arribo de paisanos a México por COVID-19

Desde el pasado fin de semana incrementó el cruce de paisanos que viven en los Estados Unidos, por el estado de Chihuahua, para pasar las fiestas de fin de año con sus familias en México, y según las autoridades esta cifra aumentará en los próximos días, sin embargo, será menor en comparación con el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.

El Instituto Nacional de Migración (INM) reconoció que este año será menor el número de los connacionales que entraran a México por la pandemia del coronavirus, COVID-19.

Guadalupe Godoy viven en Washington y cruzó la frontera para visitar a su familia, dice que por ahora no hay trabajo y prefirió viajar a México, con las medidas de seguridad e higiene que le recomendaron.

Desde Wisconsin y Chicago, viajaron Martha y Fernando, quienes dicen que toman medidas sanitarias extraordinarias, como nunca antes las habían implementado.

“Mi gel y guantes también, nomás que no me los puse porque vi que había que firmar, batalla uno para todo eso, de hecho, va para largo, no sabemos para cuándo vaya a terminar esto”, señaló Martha Gandara, paisana.