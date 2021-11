Inició vacunación para rezagados en Ciudad de México; acuden miles de adultos

En la Ciudad de México, faltan 924 mil personas mayores de 18 años por completar su esquema de vacunas, se estima que unas 100 mil personas pudieran no haberse vacunado aún. Este miércoles inició la vacunación contra COVID-19 para rezagados.

Miles de adultos rezagados acudieron este miércoles a recibir la primera o segunda dosis de vacuna contra COVID-19 en la Ciudad de México.

“Hay muchísima gente, son muchísimas las que vienen, se atrasaron mucho”, Concepción Manjarrez.

Algunos dejaron pasar su turno, por miedo.

“Pues es que andaba trabajando y pues no, no quería venir a vacunarme ya hasta que mis hermanas me convencieron. ¿Le daba miedo la vacuna? Pues si a la vez. ¿De su familia sólo faltaba usted o hay más que no se han animado? Nada más yo y ella”, José Luis Manjarrez, 54 años.

Otros, porque en sus trabajos no les permitieron faltar.

“Por el trabajo. ¿Desde qué mes le tocaba? Ya ni me acuerdo, ahorita ya es la segunda. ¿Cuánto tiempo lleva formado señor? Como una hora. ¿Pidió permiso, perdió el día? Perdí el día”, Gregorio de la Peña, 50 años. “Por mi esposo, como trabaja y no le dan permiso que falte, y luego lo mandan afuera, entonces, pues no y por esperarlo pensando que iba a llegar en la mañana y no llegó, pues ya a mí también se me pasó”, Catalina Bautista, esposa de Gregorio.

Y hubo quienes se arrepintieron de no vacunarse en su turno.

“Estamos un poquito arrepentidos de no haber acudido a la fecha”, Ángel, 28 años.

Muchos jóvenes y adultos mayores señalaron que no asistieron a tiempo porque estaban fuera de la ciudad o del país.

“Yo estaba de viaje y no pude venir los días que tenía que eran como con mi generación o mis fechas, mis turnos. Me tocaba hace como un mes, estaba en Costa Rica, la verdad, no, no podía. ¿No tuviste problema para ingresar a otro país sin esquema de vacunación? No para ese país no, solo una prueba de PCR y listo”, Íker, 26 años. “Porque andaba fuera, allá en Michoacán, me tocaba en abril la primera dosis y me la puse hasta agosto”, Evangelina Santoy.

Y otros, porque simplemente no estuvieron pendientes de su turno.

“Se me pasó, cuando me di cuenta ya habían pasado como 3 meses”, Rigoberto. “Porque no estuvimos bien al pendiente. ¿Hace cuánto te tocaba? Mes y medio”, Dafne.

Otros como Isabel y su hija, llegaron meses después de su cita por cuestiones de salud.

“Ella tiene 22 años, fue por un tema médico. ¿Qué opina de la cantidad de gente qué hay? Bastante gente y qué bueno que, aunque sea tarde pero vengan a vacunarse”, Isabel Hernández, madre de familia.

El gobierno capitalino informó que 13.4 millones de habitantes de la Ciudad de México han sido vacunados contra COVID-19 y que los dos macrocentros de vacunación para rezagados, ubicados en la Biblioteca Vasconcelos y CENCIS Marina, estarán abiertos hasta el próximo sábado 6 de noviembre.

Con información de Elizabeth Mávil

DMGS