Inició operativo en la frontera entre México y Guatemala para frenar movilidad

Este fin de semana se cerró la frontera entre México y Guatemala para las actividades no esenciales como ordenó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante los próximos 30 días.

Te recomendamos: INM asegura a 329 migrantes centroamericanos en Chiapas

Este sábado se realizó el despliegue de un centenar de agentes del Instituto Nacional de Migración que permanecerán en los límites del Río Suchiate en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Venimos por unos pañales, por leche del niño, por economizar unos centavos y mire ahorita no nos quieren dejar pasar”, Zulma González, habitante de Guatemala.

“Creo que lo importante es seguir haciendo conciencia de que debemos de seguirnos cuidando y todos deben de protegerse, porque hay gente que anda sin mascarilla o ya no utiliza gel, ya no utiliza alcohol, se acerca demasiado a los demás, entonces ya no guardan el distanciamiento”, Enmy Martínez, habitante de Guatemala.