FGR y Presidencia alistan iniciativas de reformas al sistema de justicia penal

El próximo 1º de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Consejería Jurídica de la Presidencia presentarán formalmente 9 iniciativas de reforma para lograr un cambio en materia de procuración e impartición de justicia.

Te recomendamos: Gertz Manero se pronuncia a favor de la presunción de inocencia

Irán desde la prevención del delito, la reclasificación de los tipos penales, la restructura de facultades a ministerios públicos y jueces, los procedimientos a seguir, las competencias de autoridades federales y locales, la aplicación de medidas cautelares y las sanciones a delincuentes de primera vez y a los reincidentes.

Así lo explicaron en una mesa de trabajo abierta en el Senado de la República.

Los funcionarios advirtieron que en los últimos 20 años, las reformas en la materia han fracasado y el aumento de la delincuencia, la corrupción y la impunidad lo demuestran, pero las iniciativas que presentarán al Congreso buscan reformas de gran calado:

-Modificaciones a 14 artículos de la Constitución.

-Dos nuevos ordenamientos jurídicos: el Código Penal Nacional y la Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica

-Y diversas modificaciones a 6 leyes más que son: el Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley de Amparo; la Ley Nacional de Ejecución Penal; la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

El fiscal Gertz Manero precisó a los coordinadores del Senado que será en febrero cuando estén listas y detalló varios de los cambios que incluirá.

Entre ellos, detener el alto índice de delincuencia cometida por adolescentes que a partir de este cambio no saldrían libres al cumplir la mayoría de edad sino hasta purgar la totalidad de las penas, según el delito que se trate, priorizar la reparación del daño sobre todo a los más desfavorecidos aunque tenga que hacerlo el Estado, imponer la obligación del trabajo comunitario y no solo el pago de multas y por supuesto la homologación de tipos penales en todas las entidades federativas con el nuevo Código Penal Nacional que corrija los errores del Código Penal Único.

“Se creó lo que se llama una puerta giratoria y entonces, por un lado, entraban y por ese mismo salían, se multiplicó el número de delincuentes, algunas cárceles redujeron su número de internos, pero multiplicaron su daño a la sociedad, es decir, el sistema en lugar de mejorar se complicó, la prescripción debe defender a la víctima, no al victimario y en los delitos que dañan a la sociedad no debe haber prescripción, así de clarito. La falta de justicia se sustenta en 3 factores fundamentales: una enorme inseguridad, una enorme corrupción y una enorme impunidad, vamos a seguir trabajando para que el día 1º de febrero yo pueda, si ustedes lo permiten, ya tener una visión completa”, indicó Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República.

A lo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, respondió:

“Para tener el caldo de pollo, hay que tener el pollo, entonces vamos a empezar el día primero, nos envían todo el material, estamos dispuestos a revisar todos los temas, no hay dogmas, no hay tabúes, es momento de actuar con mucha responsabilidad”, dijo.

Ningún senador ni coordinador parlamentario hizo comentarios en el acto porque no tienen las iniciativas en sus manos.

Posteriormente, en entrevista, los coordinadores del PAN y PRD evitaron pronunciarse por los contenidos de borradores que han circulado en el Senado sobre estas reformas.

Incluso, el senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, se sumó a esta postura.

“Simple y sencillamente vamos a esperar que se presente de manera oficial, no vamos a especular sobre ningún documento que haya circulado o no haya circulado que no sean los que oficialmente se presenten”, señaló Miguel Ángel Mancera, coordinador de los Senadores del PRD.

“Habrá que verlo, no quisiera adelantarme nada. Lo que queremos es primero ver que están haciendo ellos. Se van a entregar el día primero de febrero. Es muy importante esta reforma, no quisiera empezar con el pie izquierdo, quisiera verla y a partir de ese momento empezar a platicar”, destacó Mauricio Kuri, coordinador de los Senadores del PAN.

“No tenemos los elementos particulares para hacer una referencia de lo que se ha expresado en los medios de comunicación, a partir de que lleguen al Senado nosotros estaremos en condiciones de empezar la discusión”, refirió Julio Menchaca, senador de Morena y presidente de la Comisión de Justicia.