Iniciativas ciudadanas entregan televisiones y otras herramientas para clases en línea

La pandemia dejó al descubierto la desigualdad que hay en México respecto del acceso a las tecnologías. Ahora que los niños requieren de computadoras y televisores para estudiar, muchos simplemente no pueden seguir su educación y para minimizarla han surgido muchas iniciativas desde la sociedad para apoyar a los más necesitados.

“La iniciativa surgió a través del censo que se hizo para tener conectividad. Al ver la cantidad de niños que me faltaban se me ocurrió publicar en redes sociales la solicitud de televisiones, pantallas y diferentes equipos la respuesta social fue muy amplia”, dijo la maestra Charo.

La maestra Charo Echavarría, supervisora de jardines de niños en San Luis Potosí, convocó a donar televisores para las familias más pobres. En tan solo unos días se entregaron 90 aparatos en las comunidades de la Mantequilla, Milpillas, Real de Peñasco, El Granero y San Juanico.

“Ya voy a tener tele donde ver las clases. Voy en segundo de secundaria, me gusta mucho la escuela, me gusta estudiar”, dijo la beneficiaria Yamilet Vázquez.

“Pues vine porque me van a regalar una tele para mis hijos. No tengo tele, tampoco internet con esto mis hijos van a poder ver sus clases”, enfatizó Amalia.

En Chihuahua, algunas jóvenes raramuris que terminaron la preparatoria se organizan para ayudar a niños que viven en la colonia Tarahumara al pie de la montaña en Ciudad Juárez, a no perder clases.

“Mi mamá me deja ir a la universidad y ahí para ir a elegir mi carrera y cuidar muy bien a los animales. Estudio con mi mamá, me enseña lo que no puedo hacer, muchas cosas. A dividir, a multiplicar y a sumar”, agregó Laura Elizabeth Moreno, mujer indígena Rarámuri, Ciudad Juárez, Chihuahua.