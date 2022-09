Iniciativa militar del PRI sobre GN duplicará violencia, asegura Santiago Creel

Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, habló sobre la iniciativa que impulsa el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, para ampliar la permanencia del Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Guardia Nacional (GN).

“Por supuesto que estamos en total desacuerdo, y esto también es a título personal, de la prórroga, nos parece un sinsentido, nos parece que es el prorrogar la inconstitucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿y por qué digo esto? Porque el artículo quinto transitorio está incumplido, no se cumple con el principio de subordinación, no se cumple con el principio de complementariedad, no se cumple con el principio de fiscalización, no se cumple con el principio de reglamentación y de extra ordenariedad”, indicó Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados.