‘Iniciativa de prolongar GN hasta 2029 no irá en fast track en Senado’: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, informó que en el Senado no habrá dispensa de trámites para agilizar la aprobación de la minuta que envíe la Cámara de Diputados para prolongar hasta 2029, el apoyo de la Guardia Nacional en materia de seguridad pública.

Así lo dejó claro, luego de reunirse a puerta cerrada con el secretario de Gobernación.

Monreal dejó claro que Morena y sus aliados no alcanzan a sumar dos terceras partes de los votos para aprobar esa reforma constitucional.

Se comprometió a buscar acuerdos con la oposición.

“No tenemos los votos… pongamos 59 por uno que no vote o que no viniera o que se enfermara, son 4 del PES que siempre nos acompañan serían 53, 63, más 6 del Verde que siempre nos acompañan 69, más 4 del PT, son 5 pero a veces una de ellas no nos acompaña, 73, nos faltan 13 para estar, entre 13 y 14 para tener mayoría calificada, quiere decir que aún el PRI completo, que ya anunciaron que no votarán en favor, aún con el PRI completo no tendríamos los votos suficientes… ¿El Secretario de Gobernación le pidió que usted hiciera ese trabajo para respaldar esa iniciativa priista, senador? No, yo no tengo ningún jefe ni patrón. Al secretario de Gobernación lo respeto, pero no vino a decirme eso… Pero yo lo hago por convicción, yo voy a intentar lograr que la reforma pueda salir”, detalló Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena.