Sánchez Cordero y Navarrete Prida inician transición en Segob

Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación del próximo Gobierno Federal, se reunió con Alfonso Navarrete Prida, actual titular de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Después de dos horas de reunión privada, en conferencia de prensa, el secretario Navarrete Prida aseguró que a partir de este martes empezaron los trabajos formales con los equipos de transición.

Tuvimos el honor de tener la cita y la primera reunión formal de trabajo del equipo que encabezará los esfuerzos de esta Secretaría de Gobernación, en el próximo gobierno que encabezará el hoy ya presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Pudimos platicar ampliamente de los temas que tienen que ver con esta parte de la secretaría, resolver algunas dudas, generar una mecánica de trabajo ágil, rápido y eficaz”, aseguró Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación.

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, ofreció detalles de la reunión, donde estuvo acompañada por Zoé Robledo, Alejandro Encinas y Tatiana Clouthier.

Reunión entre actual y entrante titular de la Segob

La reunión con los colaboradores del señor secretario y con los subsecretarios que en este momento me acompañan fue una reunión muy interesante, muy institucional, muy fluida y sobre todo de una gran conversación, tanto de la secretaría como de lo que estamos en este momento presentes”, afirmó Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación.

Sánchez Cordero iniciará diálogos sobre legalización de drogas

La ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, propuesta como la próxima secretaria de Gobernación, aseguró que Andrés Manuel López Obrador le autorizó comenzar el diálogo en torno a la legalización de las drogas.

“El sábado pasado, cuando tuve mi audiencia de la reestructuración de la Secretaría de Gobernación y que él sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y sobre todo de mis artículos en la prensa, sobre la despenalización de la droga me dijo textual: carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario para pacificar este país, abramos el debate”, señaló Olga Sánchez Cordero.

Así lo dijo al participar como ponente en el seminario ‘Violencia y Paz’ del Colegio de México.

Al encuentro acudieron familiares de personas desaparecidas quienes le pidieron justicia para las víctimas.

Sánchez Cordero dijo que la discusión legislativa no debe enfocarse sólo en el tema de la amnistía, sino abarcar todos los aspectos que permitan a México entrar a un proceso de justicia transicional para llegar a la paz.

“Estimo que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya, no sólo las amnistías, sino también, la posible reducción de pena, las comisiones de investigación de la verdad y las Comisiones de la Verdad, así como la referencia a nivel nacional de reparación integral. Paralelamente debe irse avanzando en la propuesta de la despenalización de la droga y la política pública para la recuperación de espacios”, explicó Olga Sánchez Cordero.

Al seminario también asistió como ponente el poeta, Javier Sicilia, quien pidió que los foros con víctimas y especialistas planteados por López Obrador para la pacificación del país no se conviertan en un espectáculo.

Criticó particularmente la información que se ha difundido respecto a la posible participación del Papa Francisco en el diálogo.

“Si no entendemos que el asunto es integral y cada quien va a agarrar por su lado, y se va a tratar de estarnos oyendo y uniendo en foros, no vamos a ningún lado. Sigo insistiendo, no lo volvamos un show, esto del Papa ha sido verdaderamente lamentable. Además, utilizar al Papa es un show más, el tema no está, la resolución del problema no está en el Papa, no está en los foros, está en poner a trabajar lo que ya hemos construido y a ponernos en serio a tomar esto como la agenda de la nación”, aseguró Javier Sicilia, representante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Al Concluir el evento, Sánchez Cordero comentó, en entrevista con los medios, que la invitación formal de López Obrador al Papa Francisco, para que se sume a los foros de paz, será después del primero de diciembre, cuando puedan tener una comunicación como jefes de Estado.

