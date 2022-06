Inician sepelios de las seis personas asesinadas en Salamanca, Guanajuato

Iniciaron los sepelios de las seis personas asesinadas el pasado lunes en un ataque armado en la comunidad de Barrón en Salamanca, Guanajuato.

Los 5 estudiantes de bachillerato y la señora Juana, son velados por familiares y amigos.

Don Víctor, asegura que ellos no tenían problemas con nadie y no se explica cómo pudieron asesinar a su esposa de 65 años y con quien procreó 14 hijos.

“Yo no doy la vuelta, sobre quien sobre o que me acaben, pero de perdida me llevo uno por delante”, dijo Víctor, esposo de una de las víctimas.