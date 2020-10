Instituto de las Mujeres de Ciudad Juárez ofrece clases de defensa personal

El Instituto Municipal de las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, inició un programa para enseñar defensa personal a todas las mujeres que quieran aprender artes marciales.

En estos cursos las mujeres aprenden a enfrentar un ataque con técnicas de defensa que les han dado mayor seguridad en sus vidas diarias.

“No pues me ha ido muy bien, de hecho, he tenido más seguridad en mí, en donde camino me siento más segura, traigo las herramientas verdad, ya no es lo mismo que se vaya uno sin saber cómo defenderse, estamos alerta, explicó Isela Gómez, Ciudadana