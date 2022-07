Inician en la Cámara de Diputados Foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral

Con la intención de debatir y analizar la iniciativa presidencial en materia electoral y 49 propuestas más, este martes iniciaron en la Cámara de Diputados los Foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral.

Foros en los que participan, además de los diputados convocantes de Morena, PT y Partido Verde, legisladores de la oposición del PAN, PRI y PRD, a pesar de la moratoria constitucional acordada por sus dirigencias nacionales.

“Lo que no podemos dejar de hacer es cumplir con nuestra misión legislativa que es dialogar, discutir y resolver al final, algunos de nosotros hemos manifestado nuestra postura en puntos particulares, y eso estará siempre pendiente en nuestras dirigencias de la responsabilidad que tenemos, pero también nuestras dirigencias entienden y deben de ayudar a que acá tengamos un diálogo profundo en otros muchos temas y en temas que le sirvan a México”, explicó el diputado Rubén Moreira, PRI, presidente de la Junta Coordinación Política.

Morena y los Partidos del Trabajo y Verde Ecologista externaron su respaldo a la iniciativa del presidente López Obrador, que busca desaparecer al actual INE y convertirlo en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, INEC, y reducir de once a siete a sus integrantes.

Además de desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales y reducir el número de senadores y diputados federales de mayoría, así como diputados locales y regidores.

“El Instituto Federal Electoral hoy Nacional tiene 30 años de historia, entonces hay que hacer una evaluación integral no de las personas y de la actitud que tienen ciertas personas, por eso hablaba de la vanidad, sino hablar de fondo, lo que interesa en este foro de parlamento abierto y sus 22 temas, son 22 temas en los que vamos a discutir desde los organismos electorales, el sistema mexicano de partidos políticos, el sistema electoral”, aseguró el diputado Ignacio Mier, coordinador Morena.

Luego de la inauguración inició el primer foro con el tema Integración de Ayuntamientos municipales y Alcaldías de la Ciudad de México.

La iniciativa del Ejecutivo federal pretende establecer un mínimo de 15 diputados locales y un máximo de 45 por Congreso, por lo que se desaparecían 459 diputados de un total de mil 113, en caso de aprobarse.

Además de establecer un máximo de nueve regidores en los municipios mayores a un millón 10 mil habitantes.

“Considero muy acertado valorar la disminución de estos funcionarios sin perjudicar a las minorías políticas, si bien no hay paradigma que indique que a mayor número de regidores y de síndicos hay mayor progreso en las comunidades, sí estamos ciertos que sí habrá un beneficio al erario público / me atrevo a asegurar que no habría una crisis social ni de gobernabilidad por la disminución de regidores ni de síndicos”, dijo Carmen Medel, presidenta municipal de Minatitlán, Veracruz.