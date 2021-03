Inician campañas electorales en cinco estados de México

Este viernes 5 de marzo de 2021 inician las campañas electorales en cinco estados de la República Mexicana, rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021. Se trata de Colima, Guerrero, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora, en donde concluirán el 2 de junio. Para la elección de diputados federales, las campañas iniciarán el 4 de abril y para las quince gubernaturas hay varias fechas.

El 29 de marzo se iniciarán campañas en Campeche y el 4 de abril en estos nueve estados:

El 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México. Se elige a 500 diputados federales, 300 por el principio de mayoría relativa y 200 por el de representación proporcional, y estarán en juego 20 mil 311 cargos locales. En quince estados se votará por gobernador.

En entrevista para Despierta, Jaime Rivera, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, señaló este viernes que las elecciones no serán un foco de contagio de COVID-19.

Admitió que hay aún un ambiente general de una grave incidencia de contagios, pero las elecciones no serán un foco para fomentarlo.

“Las elecciones no pueden suspenderse, la vida democrática y los derechos políticos no pueden suspenderse por la pandemia. En todo caso no podrán suspenderse si no hay una decisión del Congreso de la Unión para determinarlo así”.