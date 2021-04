Inician las campañas electorales 2021 en México

Iniciaron las campañas electorales 2021 en México. El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó candidaturas a la Cámara de Diputados. 10 partidos políticos y dos coaliciones competirán por las 500 curules. 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional.

Lorenzo Córdova, presidente del INE, hizo un llamado a respetar la Constitución y las leyes electorales. Advirtió que el árbitro será inquebrantable y la pelea no es en “la jungla” sino en un Estado de derecho.

“El INE no puede ser un árbitro silente…el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política, ni de ningún actor político, el INE está en contra de quien viole la ley sea quien sea, no es la primera vez que se pretende descalificar al árbitro. No lo lograron antes y no lo lograrán en el futuro… el INE está sometido a una estrategia de amedrentamiento que no va a prosperar, nadie puede pedirle a una institución con esta historia que no aplique la ley, que encoja los hombros ante incumplimientos claros y evidentes de las normas, estamos aquí exactamente para lo contrario, para hacer cumplir la ley”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.