Inicia vacunación de refuerzo contra covid a personal de salud en CDMX

A partir de este lunes, más de 30 mil 800 trabajadores de la salud de la Ciudad de México recibirán su tercera dosis de la vacuna contra covid, al interior de los hospitales donde laboran.

“Ya estamos en un itinerario para que cada servicio pase ordenadamente a recibir la tercera dosis. Estamos expuestos día a día y si bien se cumplió con el esquema de ambas dosis todo el personal de salud, pues ya que nos llegue el refuerzo es un gran alivio para nosotros para seguir frente, la pandemia no se ha acabado y no se va a acabar pronto”, dijo Anahí, médica interna en Hospital General de México.

La Secretaría de Salud capitalina informó que la vacunación al interior de los hospitales durará 13 días y también estarán incluidos trabajadores del ERUM y Cruz Roja Mexicana.

Serán vacunados doctores, enfermeros, técnicos, nutriólogos, personal de intendencia y todos quienes laboren en instituciones de salud y hayan recibido su esquema completo hace seis meses o más.

También este lunes continuó la vacunación de refuerzo para adultos mayores de 60 años de las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, rezagados y menores de edad con y sin comorbilidades.

Muchos rezagados perdieron su turno porque se contagiaron.

Otros, por no estar en la ciudad.

Y otros como Gilberto y su esposa, artesanos originarios de Hidalgo, porque no se enteraron de la fecha.

“Lo que pasa es que no tenemos tele, bueno teníamos tele, pero se descompuso, no pudimos ver ahí me tocaba a mitades de noviembre y ya me esperé hasta ahorita”, Gilberto, rezagado.