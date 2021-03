Ingreso de personas por frontera sur de México sigue pese a restricciones

Aunque el Gobierno federal anunció que a partir de este viernes habría nuevas restricciones en la frontera Sur para el tránsito terrestre y proteger así la niñez migrante y evitar la propagación de contagios de COVID-19, esta mañana el ingreso continuó de manera habitual.

El Gobierno de México informó que con este operativo se busca salvaguardar los derechos e integridad de menores de edad migrantes de diferentes naciones centroamericanas, usados por redes criminales como salvoconducto de tránsito para llegar al norte del país.

Entre el 1 de enero y 18 de marzo, se han identificado 4 mil 180 niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, quienes viajaban de manera irregular en territorio mexicano y son presas de traficantes de personas que lucran con la migración irregular.

El Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha identificado, con base en las entrevistas hechas a los adultos que acompañan a estos menores de edad, que los supuestos ‘guías’ les sugieren viajar con ellos para facilitar la entrada a México y Estados Unidos.

Por lo anterior, se tomó la decisión de implementar acciones interinstitucionales consistentes en el despliegue de activos a lo largo del río Suchiate, puentes y puntos de internación o acceso del perímetro fronterizo, donde se contempla la instalación de filtros sanitarios y de inspección para verificar la documentación y condición migratoria de personas y familias que pretendan ingresar a territorio nacional.

Sin embargo aún por la mañana, la vigilancia, el tránsito de personas y mercancías, se realizó de manera normal en Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Se pudo observar que el tránsito de vehículos provenientes de Guatemala y el traslado de personas por balsas continúo de manera habitual.

“Con la familia sí, venimos aquí por cinco días, de paseo ¿qué le pidieron para entrar a México? pues fíjese que no, lo normal de siempre, no hay ninguna restricción por el momento, supuestamente dijeron que hoy cerraban pero no, no pasó nada”, agregó el señor Omar Flores, habitante de Guatemala.