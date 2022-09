Inicia campaña masiva de vacunación para niños menores de 1 año y rezagados en CDMX

Este lunes inició la campaña masiva de vacunación hexavalente para niños menores de 1 año y rezagados en la Ciudad de México (CDMX).

N+ te recomienda Vacuna hexavalente incluye protección contra la poliomielitis, dice Secretaría de Salud CDMX

La espera para cientos de padres de familia qué buscaron durante meses estas vacunas pediátricas terminó.

“Tiene 1 año y 9 meses. Lo traigo a la vacuna hexavalente Porque no había, bueno me decían que no había. Me decían que estaba agotada, hasta que por fin la encontré y ya es cuando ahorita le pudieron dar las vacunas”, dijo Lorenza, madre de pequeña.

“Prácticamente veníamos a preguntar aquí cuándo vendría la vacuna y nos comentaron que el día de hoy comenzaba la campaña entonces venimos a darle los cuidados necesarios a mi hijo”, señaló Jovanny López, padre de Logan, de 4 meses.

“Nos avisaron que ya había y que aprovecháramos, hoy es el primer día de vacunación, aquí estamos, mi hija no pudo venir entonces la estamos apoyando”, insistió el señor José Antonio Durán, abuelo de mellizos Samuel y Leonel.

“Sí, era una preocupación porque, nosotros tenemos que proteger a nuestros bebés menores de 1 año, de hecho casi no salen, no salimos porque precisamente por el coronavirus, para no arriesgarlos a ellos entonces, ya vamos a estar más tranquilos”, insistió Claudia Beatriz, abuela de mellizos Samuel y Leonel.