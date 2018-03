Inicia la 175 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa

Con la celebración del domingo de Ramos arrancó la representación número 175 de la Pasión y Muerte de Cristo en la delegación Iztapalapa.

La tradicional escenificación inició con Jesús, representado por Iván Pedro Estrella, de 24 años de edad, recorriendo algunas calles montado en un burro.

Desde chico buscó muchas oportunidades. Él es soltero, su carácter, qué puedo decirle es noble porque para tener ese papel necesita tener buenos principios, no tienen que tener notas rojas”, afirmó Porfirio Estrella Hernández, padre del personaje de Jesús.

Tiene mucha importancia, me está marcando hoy toda mi vida y les agradezco a Dios que nos está dando la oportunidad de cumplir este dueño. -¿Listo para el viernes?- ¡Listo!”, dijo Ivan Pedro Estrella.

Su primera escala, la Iglesia del Santuario donde llegó todo el elenco acompañado de nazarenos con palmas, hubo una misa. Este domingo Jesús hizo milagros: sanar a un paralítico y a un ciego.

En la Macro plaza de la delegación, realizó otros milagros como la resurrección de la hija de Jairo.

Posteriormente, la escenificación del domingo de Ramos: la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, la gente lo recibió alabándolo con palmas.

El recorrido estuvo siempre acompañado por los nazarenos y vírgenes de pueblo.

Soy de Puebla es la primera vez. Es un poco cansado pero muy emocionada muy contenta me gusta porque ahora sí que estamos apoyando nuestro México”, indicó Maira, virgen de pueblo, originaria de Puebla.

Para dar gracias de la vida que me da, del trabajo de mi hija, por mi familia por cada día”, dijo Edgar Arturo López, nazareno.

Entre el público que siguió toda la procesión, hubo mujeres como Dorotea Trejo Aranda, de 82 años de edad quien asiste desde hace 15 años.

Todos los días que es de Semana Santa aquí estoy yo con ellos -¿Y hace el recorrido?- Si ahorita ya va hasta la Purísima de aquel lado. -¿No se cansa?- No, qué crees que no cómo vamos con devoción no nos cansamos”, afirmó.