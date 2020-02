Filtración no pone en riesgo proceso de presunto homicida de Ingrid Escamilla: Godoy

La Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, garantizó este miércoles que la filtración de video no pone en riesgo proceso de Erick Francisco, presunto homicida de Ingrid Escamilla.

Te recomendamos: Erick Francisco, feminicida de Ingrid Escamilla, se quiere suicidar

Añadió que la Fiscalía de la CDMX ya trabaja en una iniciativa para castigar a servidores públicos que filtren o hagan públicos documentos o videos sobre casos en proceso.

La funcionaria expuso lo anterior en breve entrevista luego de participar en un Foro, donde añadió que ya se citó a todos los funcionarios que participaron en la detención del presunto feminicidio de Ingrid Escamilla para que rindan su declaración acerca de la filtración de las imágenes de este asesinato.

“Esta vez me parece que fue excesivo. Me parece que fue una ofensa no solamente a la familia, no solamente a las mujeres, que ni muertas nos respetan, sino que fue una ofensa a la sociedad. Me parece que esto no podemos permitirlo. Inmediatamente fueron ya citados no solamente los peritos, porque quienes llegan son, Seguridad Ciudadana, los primeros que llegan, los primeros respondientes son Seguridad Ciudadana”, explicó Godoy.