Presunto ingreso del CJNG a Tepalcatepec, Michoacán, desata enfrentamiento con pobladores

En Michoacán, pobladores de Tepalcatepec reportaron en redes sociales que anoche, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación intentó entrar a su comunidad, lo que desató un enfrentamiento.

El objetivo del Cártel Jalisco es llegar a la cabecera municipal de Tepalcatepec, bastión del autodenominado grupo de autodefensa. Para lograrlo irrumpieron simultáneamente tres comunidades, la salida a Cholula, colindante con Jilotlán, Jalisco, La Bocanda, limítrofe con Aguililla y Pinolapa, contiguo a Coalcomán.

Así hay que hacerle siempre con precaución y con calma, yo salí bien.

Con este video, los hombres armados de Tepalcatepec reportaron, en redes sociales, que impidieron el avance del Cártel Jalisco a su municipio. En tanto, distintas voces de la iglesia católica reportan que los retenes y las carreteras bloqueadas continúan afectando a miles de habitantes en la zona.

“Vienen los soldados y no se quitan, viene la Policía Michoacán y no se quitan, viene la Marina y no se quitan, vienen los gendarmes y no se quitan, bueno ahí está un problema muy grave”, destacó José Luis Segura Barragán, párroco de la Diócesis Apatzingán, Michoacán.