Ingresan a ‘El Torito’ al diputado de Morena Rubén Cayetano García

El diputado federal por Morena Rubén Cayetano García fue ingresado anoche al Centro de Sanciones Administrativas, conocido como “El Torito“.

Te recomendamos: Regidor en Hidalgo ebrio mata a 3 mujeres tras atropellarlas

El diputado fue detenido en un punto del programa Conduce Sin Alcohol, en la zona centro de la Ciudad de México, y esto dijo.

“Yo iba a mi hotel, me hablaron para hacerme unos comentarios de la sesión de mañana. Y ahí me dicen que quiere tomar. En la hora de la comida me tomé una bebida que no la conozco, que no la conocía, se llama clericot, lleva vino tinto. Y comenté pues que no tomo y me lo tomé, pero me lo pusieron en la misma vía por donde yo iba a salir, el operativo”, declaró Rubén Cayetano García, Diputado Federal.

Cayetano García mencionó que no se ampararía y cumpliría la sanción que le fuera impuesta.

“No, no, no he cometido ninguna falta. Yo soy abogado, conozco los procedimientos. ¿Tampoco se va a quedar entonces a las horas? A lo que me digan, les voy a hacer el gusto. ¿Si le dicen que se queda unas horas? Me quedo las horas que quieran, voy a confiar en la Policía porque quienes están haciendo esto, no son gente de buena fe. ¿De quién duda usted? No, no, yo quiero. La forma en cómo se procedió contra mí, me causa mucha indignación, no se vale ese tipo de procedimientos”.