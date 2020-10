Carecemos de infraestructura de rehabilitación para pacientes recuperados de COVID: López-Gatell

Durante la conferencia diaria celebrada, la noche del miércoles 21 de octubre de 2020, en Palacio Nacional por COVID 19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que México carece de una infraestructura en materia de rehabilitación para personas recuperadas por el virus Sars-Cov-2.

Te recomendamos: México llega a los 87 mil 415 muertos y a los 867 mil 559 casos confirmados de COVID-19

El subsecretario detalló que esta incapacidad se remonta a 40 años, al reconocer que desde entonces se cuenta con importantes insuficiencias en el sector salud.

“La Secretaría de Salud nunca ha desarrollado estas capacidades. No es que en este momento, que en este gobierno, durante la epidemia de COVID-19, no tengamos capacidades. A lo largo de 40 años, por lo menos, nuestro sistema de salud nunca desarrolló capacidades. Es real, lo decimos, tenemos un sistema de salud con importantes insuficiencias derivado de que no se consideraron desarrollar las capacidades públicas, tampoco las privadas en algunos campos a lo largo de 40 años”, reconoció.