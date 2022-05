Infractores intercambian arrestos por recolectar sargazo en Quintana Roo

La Red de Monitoreo del Sargazo en Quintana Roo señaló que este 2022 se ha convertido en un año histórico para el recale de sargazo, incluso infractores intercambian estar arrestado 36 horas por recolectar el alga.

N+ te recomienda: Buzos taladran fondo marino para anclar barreras contra sargazo en Quintana Roo

En 5 meses ya superó todo lo que recaló en 2018, que había sido el año con más arribo del alga, desde el 2013.

Tulum y Solidaridad, presentan las playas más afectadas, en estas zonas hay 31 playas públicas, de las cuales 28 están en color rojo de exceso de sargazo desde el 28 de marzo.

José vende gorditas y empanadas en playa “Tankah” en Tulum, una con muy poco turismo, ya que casi nadie se mete al mar.

Los prestadores de servicios y hoteleros limpian con sus propios recursos las playas, para no decepcionar a los turistas que están en sus negocios.

“El turismo no se acerca porque le gusta venir a la playa, bañarse y no se acerca y al restaurante no llega mucha gente”, refirió Mario Jiménez, dueño de Restaurante en Playa del Carmen.