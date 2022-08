Informe no da ‘pruebas técnicas’ de que los 43 normalistas de Ayotzinapa ‘estén sin vida’, dice abogado

El informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj) en el caso Ayotzinapa no da “pruebas técnicas” de que los 43 jóvenes normalistas “estén sin vida” por lo que padres de familia esperarán al análisis técnico independiente para aceptar estos hechos, dijo el abogado Vidulfo Rosales Sierra.

Te recomendamos: Padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa marchan en CDMX como desde hace 95 meses

“Esta prueba técnica para nosotros es indiciaria. Para nosotros es un elemento nada más, que tiene que ser sometido a una corroboración. Entonces los padres de familia, no pueden decir, pues ya nos dieron la verdad, ya nos dijeron que es lo que pasó, pues no”, dijo durante una asamblea que reunió a padres de los jóvenes con diferentes organizaciones.

Rosales Sierra señaló que en el informe de la Covaj, presentado el pasado 18 de agosto, si hubo algunos avances, como el reconocimiento que el ataque, asesinato y desaparición contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, es un crimen de Estado.

Además de que se reconoció la participación de las Fuerzas Armadas.

El abogado explicó que el informe habla de que la mayoría de los estudiantes están sin vida y que esta hipótesis se sustenta en pruebas técnicas, pero que no han sido corroboradas.

“Pues al día de hoy no está esclarecido el paradero de los jóvenes, no está dilucidado. No hay prueba plena que indique qué pasó con los jóvenes, esta prueba técnica, para nosotros es indiciaria”, planteó.