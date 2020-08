Informe de gobierno de Claudia Seinbaum sería virtual por COVID-19

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que es probable que su segundo informe de actividades se lleve a cabo de manera virtual y no presencial en el Congreso capitalino.

“Ayer le pedí al Secretario de Gobierno para que entablara ya un diálogo con la Junta de Coordinación Política para que se estableciera pues las características que va a tener el informe, muy probablemente no sea presencial, pero sería igual que el año pasado, en donde escucharíamos el posicionamiento de los partidos políticos y después sería la presentación de mi Informe y las características ya lo estaría definiendo ya pronto en este diálogo que está teniendo el secretario de Gobierno con los diputados y diputadas”, dijo Claudia Sheinbaum.

Explicó que el Congreso local ya reguló las sesiones a distancia y las incorporó dentro de su reglamento; sin embargo, no descartó la posibilidad de acudir al recinto legislativo y presentar su informe bajo las normas sanitarias actuales.

En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno habló sobre la construcción de un edificio ubicado en Periférico Sur, conocido como Torre Anzaldo.

“Esa obra es quizá uno de los símbolos de la corrupción de la administración anterior, es una obra que se hizo en un vaso regulador, que estaba prohibido construir, un espacio que estamos haciendo la investigación porque de acuerdo con la documentación que tenemos, no es privado, sino es un espacio del gobierno de la ciudad y que se hizo con todas las irregularidades, entonces no solamente es una sanción administrativa, sino que hay una sanción penal, hay denuncia presentada ante el Ministerio Público, lo tiene asegurado también la Fiscalía General y, tanto la Alcaldía de Álvaro Obregón como de parte del Gobierno de la Ciudad, queremos llegar al fondo e inclusive, la demolición del edificio porque no puede ser que haya impunidad en estos casos”, ageguró.