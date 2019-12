Informe final de accidente de Martha Érika y Moreno Valle estará en primer trimestre de 2020: SCT

Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), informó que en el primer trimestre del 2020 estará redactado el resultado final de las investigaciones realizadas por la comisión investigadora sobre el accidente de la exgobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo el senador Rafael Moreno Valle.

En conferencia de prensa matutina, el titular de Comunicaciones y Transportes (SCT) informó que, a casi un año del accidente de helicóptero, se han ofrecido nueve conferencias sobre el caso.

Señaló que el resultado final de las investigaciones se prolongó para no dejar espacio a dudas y quedar perfectamente establecidas las causas que ocasionaron el accidente de la exgobernadora de Puebla y su esposo Rafael Moreno Valle.

Las autoridades, tanto mexicanas como extranjeras, no dejarán espacio de duda (…) quedaran esclarecidos las causas de la caída del helicóptero”, apuntó Jiménez Espriú.

El secretario de Comunicaciones y Transportes señaló que habrá una última reunión de expertos este próximo 20 de enero.

Jiménez Espriú informó que no queda ninguna prueba de laboratorio pendiente por realizar, por lo que solamente los investigadores analizarán las pruebas de este accidente ocurrido el pasado 24 de diciembre de 2018.

Finalmente, el funcionario federal descartó nuevamente la hipótesis de un atentado debido a que los peritos no encontraron pruebas de explosivos.

“Se descartó un atentado porque no se encontró ningún residuo de pólvora, no hay ninguna pieza que faltara en el helicóptero, no hay ningún balazo que entrara a ningún lado, ni en los cuerpos hubo ningún balazo que hubieran matado al piloto o al copiloto, no hay ninguna causa que pudiera sugerir un atentando, ninguna. Si el dictamen final planteara que hubo una pieza que no se acomodó bien y que esto pudiera haber sido motivo de un atentado, será motivo de una investigación posterior, de hecho, no hemos dado ningún dictamen en relación de que no hubo tal cosa”, apuntó el titular de la SCT.

El secretario Jiménez Espriú dejó claro que ni la investigación, ni la fecha en la que darán a conocer el dictamen final sobre la caída del helicóptero en Puebla tienen motivaciones políticas.

“Nosotros nos hemos abstenido totalmente de ninguna cuestión de carácter político. No hemos nosotros manipulado ninguna fecha, nada en lo absoluto. Hoy se cumple un año del lamentable accidente, sabemos que mañana va a haber voces que digan ya llevan un año, están ocultando un atentado ¿nada se oculta? Nada se oculta. Hay gentes que han explotado, no necesito decirlo ustedes están mejor informados que yo, gente que ha explotado el accidente para llevar agua a sus molinos políticos”, expuso el secretario Jiménez Espriú.

Hasta ahora no se descartan fallas humanas, ni mecánicas, aclaró. El informe final será firmado por especialistas de Estados Unidos, Canadá Italia y otros países europeos que han realizado los peritajes y las investigaciones.

Señaló que los motores del helicóptero donde viajaban los políticos mexicanos permanecieron encendidos al caer, pero muchas otras piezas pudieron influir en el funcionamiento de la aeronave. Todas fueron analizadas por peritos internacionales.

En otros temas, descartó la cancelación de vuelos en estas vacaciones decembrinas con motivo de la saturación que sufre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México… Y sobre el problema de pago a trabajadores del Servicio Postal Mexicano y de Telégrafos, informó que ya fue resuelto.

“Lamentablemente en telégrafos y en correo tenemos un déficit presupuestal. Esto ya está resuelto, ya se dio la liberación, hoy ya están haciendo los pagos en telégrafos y creo que hoy mismo sucederá en correos, ya está resuelto el problema”, añadió Jiménez Espriú.

El secretario de Comunicaciones dijo que no se afectarán los servicios a los usuarios.

