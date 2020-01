Falta de claridad y atención en Renapo impiden resolver inexistencia de CURP, denuncian afectados

Ciudadanos denunciaron que la falta de claridad y atención en la asesoría en el Registro Nacional de Población (Renapo) son algunas de las causas que les han impedido resolver la inexistencia de su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Sin respuesta, es lo que dicen ciudadanos afectados tras descubrir que su Clave Única de Registro de Población (CURP), ya no existe.

La falta de claridad en la asesoría y en la atención en las oficinas del Registro Nacional de Población (Renapo) y en los registros civiles, ha provocado que las personas estén dando vueltas entre los dos puntos para detectar y corregir el problema en sus registros de nacimiento o nombre.

Al introducir mi CURP me apareció como CURP inexistente, llamé al teléfono que viene en la página y solamente es una grabación donde me decía que me tenía que presentar en el registro civil más cercano a mi domicilio, así fue como lo hice y llegando me dicen que no, que tenía que ir al registro donde me registraron, llegando ya me dijeron que no, que era acá en Renapo. Desde las instrucciones no han sido claras, desde la página ni desde el teléfono, yo ya fui a dos registros civiles a Sorjuana Inés de la Cruz que es el cercano a Tlalnepantla y el de las Armas localidad 9 y de ahí me mandaron para acá. Que exista una aclaración desde la página igual y evitarnos esto de ir de un lugar a otro. Que agilicen y permitan estas correcciones desde los registros civiles“, señaló la ciudadana afectada Silvia Popoca.

Vengo a ver lo de mi Curp. Lo checo en la página de internet y me parece inexistente y si meto mis datos sale otro que no es. Ahí aparece eso de ir al registro civil, fui al registro civil y me dijeron que tengo que venir aquí a Renapo, fui al registro el martes“, detalló la ciudadana Martha Portugués.

En la oficina central del Registro Civil en Arcos de Belén acudimos para localizar a alguna persona con el mismo problema.

No pude descargar mi CURP y aparezco como dada de baja. Entonces el día de hoy me mandaron un link que tenía que venir directamente a donde estoy registrada para que me lo puedan arreglar y de hecho es lo que voy a hacer. Voy a sacar copia de acta de nacimiento y revisarla para que me puedan dar de alta otra vez en el sistema del Renapo, que es lo del CURP“, insistió Miriam Alceda.

Y la esperamos más de una hora.

La verdad es que no me resolvieron, me dijeron que me pueden resolver dentro de 4 o 5 días hábiles porque tienen problema con la delegación donde yo estoy registrada, Azcapotzalco. Lo tengo que consultar primero en línea y si no está ahí tendré que regresar“, destacó Miriam Alceda.

Miriam aseguró que su CURP tiene usándola desde hace muchos años que no tiene ninguna inconsistencia en sus datos de su acta de nacimiento y ningún empleado le explicó su situación.

De hecho no te dejan ver nada, nada más te pasan de una ventanilla a otra, de dejan esperando y es lo único que salen y te dicen. No se pudo espérate tantos días y ya“, agregó.

Ni en las oficinas del Renapo ni del registro Civil hay letreros o avisos para que las personas puedan saber los pasos a seguir, no perder horas en las filas, ni dar tantas vueltas para resolver las inconsistencias en sus actas de nacimiento.

Joselyn es de los casos que de la noche a la mañana amaneció con dos claves.

La inconsistencia estaba en los últimos números, mi último número era 08 y en el nuevo CURP era el 16, por esos dos numeritos ya se me había movido todo, era otra persona en SAT y ya todo un relajo“, señaló la señora Joselyn Vega.

Se solicitó información actualizada al Dirección General del Registro Civil en la Ciudad de México de lo que está sucediendo con estos múltiples casos sin resolver, pero hasta el momento no han dado respuesta.

El miércoles, en un comunicado, el Renapo, dijo que la causa por la que las personas no han podido imprimir su CURP, es la inconsistencia entre los datos de su acta de nacimiento y su clave.

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Gobernación informó:

La Segob, a través de RENAPO, descarta que el trámite de CURP por internet esté fallando o que la información de las cédulas haya desaparecido. Si la CURP tiene alguna inconsistencia y el sistema arroja la leyenda “no existe”, favor de acudir al registro civil de su estado para validar los datos del acta de nacimiento y de la cédula. Si la persona tiene más de una CURP o existe otra clave con los mismos datos, favor de acudir a las oficinas de RENAPO”, concluye el texto.

