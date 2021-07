INER ya no tiene disponibilidad; resiente tercer ola de COVID

La tercera ola de COVID-19 en México aún no se refleja en una ocupación hospitalaria desbordada como ocurrió a inicios de este año, en algunos hospitales como el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) ya comienza a notarse la alta demanda.

Laura es familiar de un paciente Covid que se atiende en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “doctor Ismael Cosío Villegas”, que nuevamente está dedicado a la atención exclusiva de pacientes con SARS-CoV-2 y que con estas lonas advierte a los pacientes que no hay disponibilidad.

Esta información también fue corroborada en el teléfono de LOCATEL pues en la aplicación CDMX ya no está disponible el mapa de ubicación de hospitales COVID-19.

“La capacidad del INER, ¿se pueden meter pacientes o ya no? En el INER ya no hay disponibilidad. El único cercano es el Instituto Nacional de Cardiología en esa zona, todavía tiene disponibilidad. ¿De la aplicación ya no sirve esa parte verdad? En este momento no, no está disponible, usted debe llamar a LOCATEL o bien consultar la página de internet: hospitales.COVID-19.CDMX.gob.mx”, Llamada telefónica a LOCATEL.

Nayeli cuenta que el hospital está lleno de pacientes contagiados.

Actualmente, la joven de 27 años de edad acude a terapia después de haber sido dada de alta hace unos días, dice que aún siente las secuelas.

“Yo les diría que se cuiden mucho porque no es un juego, tengo secuelas, me tiembla mi cuerpo, me mareo, al caminar rápido me falta un poco el aire. Yo soy una de ellas que no creía, la verdad es muy feo pasar por eso, yo estuve intubada, estuve dos semanas en coma, no es un juego”, advirtió Nayeli Íñiguez, paciente COVID, 27 años.