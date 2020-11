INE tendrá recursos suficientes para elección 2021 y consulta ciudadana: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Nacional Electoral (INE) contará con los recursos suficientes para organizar el proceso electoral 2021, y la consulta ciudadana sobre el tema del juicio a los expresidentes, ello a pesar del recorte de 870 millones de pesos que se aplicó al presupuesto del instituto.

Te recomendamos: Nosotros no presentamos denuncia contra Peña Nieto en la FGR, afirma AMLO

Sobre el supuesto señalamiento del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya de un presunto uso electoral del expresidente Enrique Peña Nieto de sobornos obtenidos de la empresa brasileña Odebrecht, el presidente dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) debe definir si procede juzgar a un expresidente con el actual marco legal.

Apuntó que él no intervendría para frenar una eventual investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Refrendó su postura en pro de que sea una consulta ciudadana la que defina si se juzga o no a expresidentes.

“Que la frene, no, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo…yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo, eso es un asunto de la Fiscalía, mi opinión es que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta pues están en libertad de hacerlo, nosotros no presentamos la denuncia eso sí que quede claro”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.