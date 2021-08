INE solicitará 24 mil 660 mdp de presupuesto al Congreso para 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció el presupuesto que solicitará al Congreso de la Unión para el próximo año. Asciende a 18 mil 827 millones de pesos, más 5 mil 833 millones que por ley debe entregar a los partidos políticos. El total será de 24 mil 660 millones de pesos.

Ahí se incluye el presupuesto por si se realiza otra consulta popular y la revocación de mandato.

En caso de que no se lleven a cabo, esos ejercicios, devolverían íntegramente los recursos a la Federación, dejaron claro los consejeros electorales.

“¿Cuánto es el dinero que está pidiendo el INE, de no haber consulta ni revocación? Está ascendiendo a 13 mil 84 millones de pesos. ¿Eso qué representa frente a los 20 mil 338 millones de este año? Una disminución de 7 mil 254 millones de pesos, el INE es 7 mil 254 millones de pesos más barato en este año post electoral que será 2022 respecto a 2021. Eso es una disminución de casi el 36 por ciento en términos reales. ¿De qué depende que este ahorro de 36 por ciento se pueda concretar? Pues de que no ocurra la revocación y de que no ocurra la consulta que significa, como ya se ha dicho aquí, un costo de 5 mil 743 millones de pesos”, dijo Ciro Murayama, consejero electoral del INE.