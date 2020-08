INE solicitará a diputados 20 mil 464 mdp para 2021

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Cámara de Diputados un presupuesto de 20 mil 464 millones de pesos para su operación y para realizar las elecciones federales y concurrentes de 2021.

Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que el incremento de los recursos solicitados frente a 2018 es de 5.5%, y señaló que la elección del próximo año será la más compleja y grande de la historia de Mexico.

Explicó que habrá 5 millones más de electores que en 2018, se instalarán 5% más casillas, se realizarán simultáneamente 32 elecciones locales y habrá una inversión extraordinaria para proteger la salud de electores y funcionarios del Instituto ante la pandemia de COVID-19.

Informó que, en la elección presidencial de 2018, asegurar el derecho al voto costó 91 pesos con 7 centavos y ahora con este presupuesto prevén que en 2021 costará 86 pesos con 36 centavos, una disminución del 5.18%

El presupuesto contempla 343.6 millones de pesos para la renovación de herramientas y equipos con los que se captan las señales de radio y televisión en todo el país.

¿Podemos hacer recortes ahí? Yo lo digo así: No sería responsable que el Estado mexicano vaya a unas elecciones en donde en aras de ahorro se descuide la salud de la población. Este derecho al voto no puede ponerse en riesgo y el derecho al voto no es incompatible con el derecho a la salud, la democracia tiene que ser parte de la nueva normalidad, lo anormal sería que por la pandemia empecemos a obstruir el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía”, dijo Ciro Murayama.