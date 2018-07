INE se alista para resolver decenas de quejas de fiscalización

El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para resolver decenas de quejas en materia de fiscalización en su sesión de este miércoles.

A lo largo del proceso electoral recibió 601 quejas en este rubro y está obligado a resolverlas a más tardar el 6 de agosto.

Otro asunto que alista el INE para su sesión es la instalación de la Comisión de Presupuesto.

Los consejeros deberán analizar el plan de austeridad que lanzará el nuevo gobierno federal.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, aclaró en entrevista que su servicio profesional de carrera está protegido desde la Constitución en materia de sueldos y percepciones.

“Históricamente en el INE jamás ningún consejero ha ganado más que el presidente de la Republica […] sí me parece que es un asunto a estudiar si eso implica no en nosotros, empezar con reducciones salariales de personal que tiene derechos y a los cuales los ampara la Constitución, nuestros vocales ejecutivos, nuestro personal tiene unas percepciones que, de acuerdo a la Constitución, nadie les puede reducir, nosotros como patrones. O podríamos, ahora si esto va a implicar un cambio constitucional, dudo que pueda haber también retroactividad”, defendió.

El consejero Murayama dijo que el INE no podría realizar una consulta popular sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).

“Eso no está contemplado en la Constitución; de momento el INE las atribuciones que tiene la Constitución no son muchas; algo así no está hoy contemplado, entonces yo no podría hoy pronunciarme sobre actividades que la Constitución no nos permite, porque recuerden que el principio de legalidad para las autorizadas es que nunca puedes hacer aquello que expresamente no ésta facultado y este órgano constitucional autónomo tiene sus atribuciones definidas desde la constitución y la ley puede hacer consultas locales fuera de proceso o incluso federales fuera del día de una jornada electoral, no está previsto”, apuntó

(Con información de Claudia Flores)

tfo