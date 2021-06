INE reporta que 20 casillas no se instalaron y en 11 se suspendió votación

El consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, reportó que en el corte de las 17:00 horas sólo 20 casillas no se instalaron y en 11 se suspendió la votación. En total fueron 31 casillas que tuvieron problemas en las elecciones 2021.

De acuerdo con el INE se instaló el 99.98% de las casillas esto significa que de 162 mil 570 casillas, se instalaron 162 mil 539.

“Sólo hubo dos casillas por cada 10 mil donde tuvimos un problema mayor. De esa dimensión estamos hablando”, precisó el consejero del INE, Ciro Murayama.

“Hay algunas zonas en donde los capacitados asistentes electorales no pueden acceder o no tienen conectividad celular y, por lo tanto, desde sus aparatos, dispositivos móviles, no pueden cargar a la información al propio SIJE”, mencionó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.