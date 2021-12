INE recibe más firmas para la consulta de revocación de mandato

Llegaron al INE más firmas que solicitan la consulta de revocación de mandato.

Te recomendamos: INE se ha dedicado a obstaculizar la democracia: AMLO por aplazamiento de Revocación de Mandato

La Asociación Civil “Que siga la Democracia” hizo su cuarta entrega en las oficinas centrales del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Entregamos 504 cajas que equivalen a 2 millones 79 mil firmas, ésta es ya la cuarta entrega que hacemos como asociación civil que siga la democracia, sumando ya un total de 5 millones 800 mil 34 firmas, que se realice este ejercicio, esta consulta, somos millones de mexicanas y mexicanos que dimos nuestra firma en apoyo a este proceso y pedimos que ahora nos cumplan”, comentó Gabriela Jiménez de la asociación civil Que siga la Democracia.

Así, demandaron que el INE no suspenda más actividades relacionadas con la revocación de mandato y organice esta consulta con los recursos que tenga disponible.

Gabriela Jiménez rechazó que esta asociación haya entregado gran cantidad de firmas falsas y que el INE la haya inhabilitado como promotora por esta razón.

“Eso la verdad me parece que fue algo muy irresponsable ya que es totalmente mentira ya que no fui inhabilitada, solamente 37 auxiliares inhabilitados y me parece e muy mal que desacrediten el trabajo de tantos millones de personas que han firmado, las firmas físicas todas llegan a mis oficinas aquí en la cdmx donde mi equipo las revisamos, revisamos que cumplan con los lineamientos del INE estamos consternados del trato que se nos ha dado”, señalo Gabriela Jiménez, directora de Que siga la Democracia A.C.

De acuerdo con sus cuentas, ya hay más de 6 millones de ciudadanos que han firmado su solicitud para que se realice la consulta de revocación de mandato.

Con información de Claudia Flores.

LLH