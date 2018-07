INE rechaza petición de PES para reinterpretar votos válidos

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respondió al Partido Encuentro Social (PES) que no hay forma de reinterpretar el concepto de votación válida emitida plasmado en las leyes.

Con el objetivo de alcanzar el 3% de la votación que le exige la ley para mantener su registro como partido político nacional, Encuentro Social insistió al INE en que reinterprete el concepto de votación válida.

Berlín Rodríguez, representante del instituto político en el INE, argumentó que “hay una naturaleza jurídica distinta por parte de los candidatos independientes respecto de los partidos políticos, aquí primero, por principio de cuentas, habría que preguntarnos ¿en qué parte del concepto de votación válida dice que se tenga que tomar en cuenta a los candidatos independientes? En ninguna parte lo dice”.

Los consejeros electorales incluso dieron lectura a lo que la ley prevé como votación válida emitida.

Se entiende por votación válida emitida la que resulte de deducir de la suma de todos los votos depositados en las urnas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados, los votos de las candidaturas independientes más allá de que se pregunte y se vuelva a preguntar y se vuelva a repreguntar cuál es la naturaleza jurídica de las candidaturas independientes, los votos emitidos por una candidatura independiente registrada, son votos válidos entonces no se pueden tomar como votos que no tienen validez”, señaló la consejera Pamela San Martín.