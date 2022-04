INE rechaza que organización civil instale casillas para Revocación de Mandato

De manera unánime, los consejeros del Instituto Nacional Electoral rechazaron la solicitud que hizo la organización civil “Que siga la democracia” para instalar casillas, recibir la votación de la gente, realizar escrutinio de votos y dar resultados oficiales y válidos del ejercicio de Revocación de Mandato que se realizará el próximo domingo.

Señalaron que de aceptar la propuesta de esa organización que encabeza Gabriela Jiménez Godoy, ex candidata de Morena a una diputación federal, se rompería cada uno de los eslabones de la cadena de confianza en el sufragio efectivo.

En el debate, los representantes de Morena, que apoyaron la solicitud de la organización “Que siga la democracia”, reprocharon al INE el no haber instalado las 160 mil casillas para la revocación bajo el argumento de que no había recursos para hacerlo.

“Con este acuerdo se vulnera y se restringe el ejercicio del derecho a la participación de la ciudadanía, se transgrede uno de los principios de la cuarta transformación de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, hay gente que se tendrá que trasladar más de ocho horas para poder llegar a alguna casilla, esta representación legislativa lamenta que de nueva cuenta este Instituto le queda a deber a las mexicanas y los mexicanos”, admitió César Hernández, representante legislativo de Morena.

La consejera del INE, Claudia Zavala recordó que fue el legislativo el que omitió dar los recursos para que el ejercicio de Revocación de Mandato se realizará como lo dice la ley.

En la sesión virtual, el INE determinó la conclusión de la difusión de la Revocación de Mandato en radio y televisión, pero estableció mecanismos para brindar información necesaria a la ciudadanía para el ejercicio de su derecho de participación.

Se informó que la estrategia de promoción de la Revocación de Mandato del INE logró un total de un millón 92 mil 742 impactos a nivel nacional.

Los legisladores de Morena dijeron que la promoción del INE fue insuficiente, a lo que se respondió.

“Si no vamos a poder promover en estos días la Revocación, es porque los decidieron las y los legisladores y no el cuento que se quiere vender.Ustedes hacen la ley y me temo, ojalá me equivoque, a menos que haya otro razonamiento sesudo y profundo para explicar por qué pusieron eso en la ley de Revocación de Mandato para construir una trampa narrativa al Instituto, le impiden legalmente al Instituto promover la Revocación, la participación de la Revocación de Mandato y públicamente acusan al Instituto de no querer promoverla”, concluyó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.