INE pide no confundir a la población sobre la consulta que se realizará el 1 de agosto

“Eso es lo que se va a preguntar, eso es lo que va a decir la boleta, la papeleta que van a recibir las y los ciudadanos el próximo 1 de agosto, no otra cosa. Entiendo que la pregunta que solicitó el presidente de la República estaba redactada de manera distinta y preguntaba otra cosa, hasta donde fue de conocimiento público esa pregunta no fue avalado en su constitucionalidad por la Suprema Corte y fue sustituida por la que acabo de leer. El INE no es un intérprete de la pregunta, el INE es el operador constitucionalmente hablando de esta consulta popular, y en esto queremos ser muy claros, ojalá y no se confunda a la gente, porque lo que van a encontrarse el día de la elección es esta pregunta, si alguien llega y pide papeleta para otra pregunta que se dice, esa no va a existir, la única papeleta que va a existir es esta”, dijo Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.