INE no actúa a favor o en contra de ningún partido político: Lorenzo Córdova

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, rechazó que en las elecciones 2021, el instituto actúe en contra o a favor de algún contendiente, esto en una entrevista en la que se le preguntó por las acusaciones de Morena con respecto a que busca perjudicar a este partido y sus candidatos en la contienda.

“El INE nunca ha actuado a favor ni en contra de ningún partido político desde su fundación, y hoy es consistente con esa tradición que tenemos que honrar y que ha permitido a todas y todos ganar y perder elecciones, el INE le va a levantar la mano a quien gane las elecciones y ¿quién va a ganar las elecciones? quienes decidan las y los ciudadanos; si las reglas que hoy tenemos no gustan habrá ocasión para discutirlas, ojalá y sean reformas, si hay una reforma, que sirva cómo las anteriores para fortalecer nuestro sistema democrático y que no impliquen una regresión”, declaró Córdova.

Dijo que si Morena promueve esa reforma electoral, el INE está dispuesto a aportar insumos de su experiencia para hacer procesos más ágiles y menos caros.

Los reporteros también le preguntaron por los señalamientos del presidente López Obrador respecto al candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza y el presunto uso de tarjetas para quienes lo apoyen a cambio de sus votos.

“Hay Instituciones ante las que se procesan esas quejas, esas denuncias, yo esperaría que quien tenga algún conocimiento de alguna irregularidad lo denuncie ante las instancias correspondientes, lo demás son dichos… Yo confío mucho en el compromiso y la responsabilidad democrática de todos los actores políticos del país, la democracia no se construyó de la noche a la mañana, la democracia ha sido producto de una construcción colectiva de muchísimos esfuerzos, no es obra de una persona, no es obra de una fuerza política, no es obra de un movimiento, de una ideología”, respondió