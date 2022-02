INE multa con más de 689 millones pesos a partidos por irregularidades en el manejo de sus recursos durante 2020

El INE multó con 689 millones 176 mil pesos a partidos políticos nacionales y locales por haber cometido irregularidades en el manejo de sus recursos durante 2020.

De ese monto, los 10 partidos políticos nacionales se hicieron acreedores a la mayor parte de las sanciones económicas con un total de 662 millones 814 mil 739 pesos.

Se aplicaron de la siguiente forma:

Fueron cuatro las principales causas para multar a los partidos, en su intento por engañar a la autoridad, explicó Lorenzo Córdova, presidente del INE.

“Primero, transferencias financieras indebidas de las oficinas locales de un partido al Comité Ejecutivo Nacional del mismo partido; segundo, egresos no reportados, que implica intentos por ocultar información de gastos a la autoridad electoral; tercero, egresos no comprobados, y cuarto, cuentas por cobrar y por pagar con antigüedad mayor a un año no comprobadas. Aquí es importante mencionar, que la revisión de los informes de ingresos y egresos de 2020 mostró una incongruencia en las practicas internas de un partido político y sus planteamientos públicos, ya que mientras que se ha sostenido públicamente un discurso con un sistemático ataque a los fideicomisos que utilizan distintas instituciones públicas, ese partido sí los utiliza para el manejo de los recursos financieros que reciben”, dijo Lorenzo Córdova, presidente del INE.

Morena acaparó la mayor cantidad de multas por haber recibido transferencias prohibidas desde sus comités estatales al Comité Ejecutivo Nacional.

Esto para un fideicomiso creado el 28 de diciembre de 2020, con el fin de adquirir inmuebles, arrendarlos o darles mantenimiento.

Los consejeros electorales explicaron que la obligación de los comités estatales es devolver el dinero que no gastan, es decir sus remanentes, a las tesorerías de cada estado.

“Lo que estamos haciendo en esta resolución es permitir que el recurso, que no tenía que haber sido transferido, regrese a las arcas locales”, dijo Ciro Murayama, consejero electoral INE.

“Lo que el partido pretendió fue evadir la obligación de reintegrar a los erarios púbicos, los recursos no ejercidos a nivel local, pues las acreditaciones locales contabilizaron la salida de recursos al CEN como un egreso, a efecto de que dicho recurso ya no se consideraba un remanente, así que mientras por un lado se anunciaba con bombo que se renunciaba al financiamiento federal, se absorbía el financiamiento local por mil 239 millones de pesos, quedándole un saldo a favor al partido de más de 412 millones de pesos. ¿Cuál es el problema con el fideicomiso de MORENA? Que lo alimentó con recursos que no debía, porque es un fideicomiso del Comité Ejecutivo Nacional y a nivel central los partidos no pueden encender una aspiradora para atraer los recursos que salen de las arcas públicas locales”, agregó.