INE inicia verificación de la fidelidad de las firmas para consulta de Revocación de Mandato

Este viernes 21 de enero de 2022 el INE inició la verificación de la fidelidad de las firmas que respaldan la Revocación de Mandato del presidente de la república por pérdida de confianza.

Personal del Instituto Nacional Electoral comenzó la visita en 850 domicilios de todo el país, seleccionados de manera aleatoria, para constatar que los ciudadanos hayan externado su consentimiento para la realización del ejercicio de Revocación de Mandato.

En un recorrido por cuatro domicilios del distrito federal 19, con sede en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, personal del INE detectó que la firma de la señora María del Carmen Rojas Rodríguez fue registrada sin su conocimiento.

“No, no la hice, en ningún momento lo hice, yo no me acuerdo haber firmado el papel, no me acuerdo que vinieran, en cierta ocasión vinieron, pero yo me acuerdo haber firmado ningún papel, que me hayan venido a decir para la Revocación que quieren”, dijo María del Carmen Rojas Rodríguez, Pueblo de Santa María Aztahuacán.