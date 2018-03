INE detecta presuntas irregularidades en gastos de aspirantes independientes

El Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá procedimientos oficiosos en contra de los aspirantes independientes Margarita Zavala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez, ‘El Bronco’, por presuntas irregularidades en sus gastos durante el periodo de captación de apoyos ciudadanos a su favor.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, informó, en entrevista, que la autoridad detectó diversas irregularidades que ameritan ser investigadas a detalle sobre todo para determinar si hubo financiamientos ilícitos y de triangulación de recursos.

El caso más grave por el monto de recursos involucrados es el de Jaime Rodríguez, Gobernador de Nuevo León con licencia.

“En el caso de Jaime Rodríguez se identificó un millón y medio de egresos no reportados, es decir, encontramos gasto que no se nos informó, también tuvimos un millón y medio de gastos no debidamente comprobados en el caso de Facebook y vamos a abrir un procedimiento oficioso porque encontramos ingresos por 17 millones de pesos que no corresponden a la norma […] lo que hoy tenemos de elementos no nos permite acreditar que se trate de recursos provenientes directamente de personas físicas y para determinar si hay una triangulación que pueda ser ilegal haremos este procedimiento oficioso”, dijo Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del INE.

En el caso de Margarita Zavala, el INE identificó 667 mil pesos no reportados, 1 millón 107 mil pesos que no fueron correctamente comprobados, pero además se le identificaron 10 millones en pasivos que debe comprobar a más tardar en 30 días o de lo contrario se clasificará como financiamiento ilícito.

“Vamos a abrir un oficioso por dos razones: 1 millón 700 mil pesos de ingresos que provienen de 250 aportaciones que no están identificados esos aportantes y también porque no tenemos acreditados los pagos a Facebook por 1 millón 600 mil pesos […] e identificamos 10 millones de pasivos, es decir, que gastó 10 millones más de los ingresos que tuvo y le daremos 30 días a partir de la notificación que es lo mismo que se le da a los partidos para que liquide esos pasivos porque de lo contrario estaríamos ante un financiamiento ilegal”.

El INE detectó movimientos bancarios que no fueron reportados por Armando Ríos Piter en sus informes a la autoridad.

“En el caso de Armando Ríos Piter identificamos 1 millón 300 mil pesos de egreso no comprobado, pero también identificamos aportaciones bancarias y movimientos que no fueron reportados a esta autoridad y no está identificado con claridad quien es el aportante de recursos, es decir, vamos también a un procedimiento oficioso para saber cuál fue el monto de recursos y el origen y el destino realmente involucrado”.

Por estas irregularidades, el INE impondrá diversas multas a los tres aspirantes.

Debido a que la ley prevé un límite aproximado de 380 mil pesos de multa cuando se trata de particulares, las sanciones no excederán ese monto.

Esto será sometido a votación del Consejo General en su sesión del miércoles 28 de marzo.

