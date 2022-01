INE detecta firmas sin consentimiento de ciudadanos para consulta de Revocación de Mandato

Durante el proceso de recolección de firmas para realizar la consulta de Revocación de Mandato se utilizaron datos personales y firmas sin consentimiento de ciudadanos, reveló la verificación domiciliaria muestral que realizó el INE del pasado 21 al 25 de enero.

“De los 850, ciudadanas y ciudadanos, considerados en la muestra, se visitó el 100% de los domicilios, de los cuales, se localizaron en su domicilio a 645, mismos que respondieron la entrevista… 484 manifestaron sí haber proporcionado su firma, huella, para respaldar la petición de Revocación de Mandato del presidente de la República, que corresponde al 75.04% de la ciudadanía entrevistada, así mismo 161 manifestaron no haber proporcionado su firma o huella para respaldar la petición de revocación de mandato, es decir el 24.96% de la ciudadanía entrevistada”, dijo René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores.

Durante la conferencia de prensa realizada vía remota para anunciar que concluyó la verificación domiciliaria, para corroborar la autenticidad de las firmas de los ciudadanos participantes, René Miranda explicó que pese a esas irregularidades la organización de la consulta continúa, tal como lo establece la Ley de Revocación de Mandato.

“La propia ley en la materia no determina que los resultados de este estudio estadístico sean vinculantes, por lo que la realización del ejercicio de revocación de mandato no depende de los resultados obtenidos en este ejercicio muestral. Por lo que es importante señalar que el ejercicio de revocación de mandato está firme y continúa de acuerdo a lo aprobado por el Consejo General del INE”, aseguró René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores.

El director ejecutivo del Registro Federal de Electores recordó que la mayoría de los apoyos fueron entregados en papel, por lo que confió en que en próximos ejercicios priorice el uso de la tecnología.

“De este universo de la muestra, recordemos que la mayor cantidad de información llegó vía papel… El proceso en papel no da muchas certezas, recordemos, la aplicación da muchos candados, hay una foto viva, puedes demostrar que hay una persona ahí al momento que presentó su apoyo, su credencial, su firma, permitió tomarle una foto, eso es una gran, gran ventaja, el papel no lo tiene. En el papel, no obstante que se cumplan los requisitos, si alguien puede tener tu copia de credencial de elector, pudiera simular una firma tuya y meter ese registro. Sin duda, pareciera que en este ejercicio se presentan estos casos, como se han presentado en independientes, en registro de los partidos, en consultas populares”, explicó René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores.