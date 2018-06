INE descarta riesgo en elección por inseguridad; garantiza confiabilidad en conteo rápido

A nueve días de la jornada electoral del 1 de julio, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, descartó cualquier riesgo de los comicios por motivos de inseguridad en el país.

Entrevistado luego de firmar un convenio con una universidad privada donde se instalarán las casillas para contar los votos de los mexicanos en el extranjero, el consejero presidente dijo que se están tomando todas las medidas para también garantizar la seguridad de los candidatos en sus cierres de campaña, la semana entrante.

El año pasado de por sí, con independencia de las elecciones, fue el año más violento en la historia del país, es en ese contexto en el que lamentablemente se están realizando las elecciones, pero eso no implica, no ha implicado que las elecciones estén en riesgo de descarrillarse por la violencia, las elecciones van adelante, la organización de las elecciones por el contexto de inseguridad no se ha detenido y estamos trabajando para que estén sobre la mesa las condiciones para que el 1 de julio todas y todos los mexicanos votemos en libertad, pero esto implica, repito, un llamado enfático a las autoridades responsables de la seguridad para que las condiciones para que ello ocurra efectivamente se den”, apuntó Lorenzo Córdova, presidente del INE.