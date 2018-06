INE descarta existencia de focos rojos para las elecciones

Luego de una reunión con representantes de las fuerzas de seguridad federales, entre ellas las Secretarías de la Defensa (Sedena), Marina (Semar), Policía Federal (PF) y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo, descartó que haya focos rojos rumbo a la elección del 1 de julio.

Lamentó y condenó el asesinato de candidatos y funcionarios públicos en lo que va del proceso electoral, pero aclaró que la elección no está en riesgo por estos actos de violencia.

“No es un tema que este interfiriendo con la propia organización, no es un tema que este amenazando el proceso electoral, yo quiero ser muy claro en ese sentido, es lamentable, si es lamentable, pero no es un tema que esté poniendo en riesgo la organización del proceso

–¿Hay focos rojos?

–No, para nosotros, mi tarea es coordinar el esfuerzo para la instalación de las casillas, yo te puedo decir que no tengo ni un solo foco rojo

–¿Zonas de atención especial?

–Sí, sí tenemos zonas donde hay que tener particular atención, obviamente, porque también nuestra responsabilidad es cuidar la seguridad de los ciudadanos que puedan acudir a las urnas, pero no tengo ningún dato que me indique que haya una zona particular en la que haya un riesgo para la ciudadanía”, respondió Jacobo.