INE: Conteo rápido de la consulta de Revocación de Mandato, 100% confiable

Funcionarios del Instituto Nacional Electoral, (INE) garantizaron que los resultados del conteo rápido que se hará este domingo para conocer por la noche los resultados de la jornada de Revocación de Mandato son 100% confiables.

Se dará a conocer entre 9 y 10 de la noche.

“Lo que el conteo rápido arroje será muy cercano a lo que los cómputos que arrancarán también mañana en la noche, una vez finalizados, anunciarán. Es un ejercicio preliminar, no hay que olvidar el carácter preliminar de estos ejercicios, pero también tiene una certeza muy importante, ¿por qué? Porque proviene de la información que se plasma en las actas de escrutinio y cómputo, es decir, no son encuestas de salida, no son estimaciones basadas en opiniones de las ciudadanas y ciudadanos, sino que son datos que se toman directamente de las casillas”, apuntó René Miranda, director Ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE) del INE.