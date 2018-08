INE enfrentó ataques informáticos antes de elecciones revela Córdova

Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer, a más de un mes de las elecciones, que previo a la jornada electoral sufrieron los ataques informáticos más graves contra la institución, pero todos fallaron.

Sí, antes de la jornada electoral, no durante la jornada electoral, de manera previa fuimos sujetos de ataques muy intensos para tratar de bloquear, generar lo que se conoce informáticamente como denegación de servicio, fuimos exitosos. No tengo conocimiento hasta donde se me ha informado de que haya habido una intentona de ataques cibernéticos para denegar servicio del calibre de los que enfrento el INE y la nota es, vuelvo a insistir, no pasó nada, fuimos exitosos en el ataque cibernético”, aseguró Lorenzo Córdova, presidente del INE.