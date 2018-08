INE asigna asientos plurinominales en el Congreso

El INE (Instituto Nacional Electoral) asigna asientos plurinominales en el Congreso; se trata de 32 escaños y 200 curules. El Partido del Trabajo (PT) reclama la distribución decidida por el Consejo General.

“Es una apuesta para reconocer que México se integra por todos, no por una parte de ese todo y que si a pesar de la voluntad ciudadana ha expresado como lo ha hecho libremente el primero de julio pasado una clara definición respecto a una necesidad de cambio de rumbo en las políticas públicas, también es cierto que en la misma votación se ha refrendado ese pluralismo que constituye la riqueza fundamental de nuestra democracia”, señaló el consejero presidente Lorenzo Córdova.

En el Senado de la República, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) obtuvo 13 lugares; el Partido Acción Nacional (PAN), 6; el Partido Revolucionario Institucional (PRI), 6; el Partido de la Revolución Democrática (PRD); Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, 2, respectivamente; finalmente, uno para el PT.

Durante la discusión, se polemizó respecto a la asignación de escaños para los senadores electos que pertenecen a una misma fórmula y que contendieron por las dos vías: voto popular y representación proporcional.

“Estamos hablando de una situación que se está presentando en siete de las senadurías que van a ser ocupadas por los respectivos suplentes, dicho de otra manera, con una sola fórmula estamos haciendo dos senadores”, apuntó el consejero Marco Antonio Baños.

En el caso de la Cámara de diputados, los consejeros determinaron que Morena obtuvo 85 curules; el PAN, 41; el PRI, 38; el PRD, 12; el Partido Verde, 11; Movimiento Ciudadano, 10; finalmente, el PT se quedó con tres.

Los consejeros cuestionaron que se permita que un legislador electo por un partido político ejerza sus funciones para otro.

“Tenemos a Fernández Noroña diciendo que él pertenecerá al grupo parlamentario hoy que todavía no es diputado, que pertenecerá al PT porque esas son sus convicciones; tenemos como siglado del PT a Mario Delgado, quien se ha señalado o posiblemente será uno de los coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados; tenemos a Pablo Gómez en la misma circunstancia, esto es algo que se tendría que ajustar”, consideró la consejera Pamela San Martín.

Durante la sesión, el PT circuló un documento en el que desconoce a 35 diputados electos que obtuvieron un lugar por mayoría relativa pero que militan en el partido Morena y reclamó la reasignación de los plurinominales.

De acuerdo con Silvano Garay, representante del PT ante del INE, “son cinco peticiones y si aquí no los resuelven pues habrá otra instancia […] la realidad política está avanzando cada día y debe de avanzar también la realidad electoral, esa asignación no deja contentos a todos los partidos políticos, creo que ya requiere una reforma y fijar nuevas reglas, nuevas leyes”.

“No acabo de entender cómo no se impugnó la presentación de candidaturas y me llama mucho la atención que la presentación de las impugnaciones a esto ocurra después de que ocurrió la elección. Es decir, como se dice coloquialmente, a toro pasado, cuando ya se puede anticipar quién va ser diputado o no, es decir, llama mucho la atención la presentación extemporánea. No creo que tenga ninguna viabilidad jurídica”, señaló Lorenzo Córdova.

Durante la sesión de este jueves fueron entregadas las constancias de asignación a los representantes de los partidos.

(Con información de Jessica Murillo)

tfo